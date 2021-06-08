Виктор Саевич: мы выстояли не просто так. Моральный стержень практически в каждом белорусе сработал

Новости Беларуси. В гостях программы «Постскриптум» на СТВ Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Виктор Саевич, магистр политических наук.

Юлия Бешанова, СТВ:

Если говорить о санкциях, под которыми мы сейчас вынуждены жить, никуда от них не денешься, насколько тот самый Евросоюз далеко готов зайти? Ведь уже слышны отдельные голоса разумных политиков. Тот же Науседа уже сказал о том, что «ребята, давайте притормозим с «Беларуськалием». Насколько далеко готовы зайти в этих санкциях? Политики, которые в Европе пляшут под дудку Вашингтона, готовы сделать все, чтобы удушить нашу республику

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Европейский союз готов, конечно, на санкции пойти, но есть реальный сектор экономики в Европе, есть мощные предприниматели, которым это абсолютно невыгодно. Политики, которые в Европе пляшут под дудку Вашингтона, конечно, готовы сделать все, чтобы удушить нашу республику. Но реальные предприниматели будут всячески этому противиться, потому что они потеряют деньги, а экономика в конце концов диктует если не все, то очень многое. Поэтому «танцы» будут носить такой характер второстепенный, и полной экономической блокады у них не получится. Андрей Русакович: Минск и Киев очень осторожно должны подходить к возможному обострению политических отношений

Юлия Бешанова:

Буквально несколько дней назад гендиректор Wizz Air выступил с обращением к коллегам о том, что эту блокаду нужно заканчивать и нужно летать. Компания работает в основном в странах Центральной Европы и облетать Беларусь крайне невыгодно, компания несет большие потери. Как вам кажется, насколько может затянуться эта воздушная блокада? Или все-таки здравый смысл и экономические выгоды восторжествуют? Все это игры, попытки давления. Давить на Беларусь абсолютно бесполезно Виктор Саевич:

Я думаю, что блокада достаточно быстро закончится. Все это игры, все это попытки давления. Уже тысячу раз весь мир убеждался, что давить на Республику Беларусь бесполезно абсолютно. Экономические интересы авиаперевозчиков в конце концов все-таки возобладают над этими политическими играми, и процесс полетов восстановится в полном объеме. Можно даже в этом не сомневаться.

Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Многое должно дать расследование в рамках ICAO. Получим какие-то ответы, и я думаю, что это разбирательство будет благоприятным для нас, по крайней мере хотелось бы. Юлия Бешанова:

Главное, чтобы это расследование вообще кто-то рассматривал. Большую часть Украины оккупировал коллективный Запад Виктор Саевич:

К сожалению, нынешняя Украина, скажем честно, находится под оккупацией. Киев и большая часть Украины, за исключением Донбасса, – это все оккупировано коллективным Западом. Нет абсолютно никакой самостоятельности. В Киеве будут делать ровно то, что им скажут. В Киеве нет президента, правительства – там есть бургомистр, назначаемый из Вашингтона, может, и Брюссель какое-то влияние оказывает. Поэтому если мы любим, а я думаю, мы любим и уважаем братский народ, который живет в Украине, то мы должны освободить Украину, как бы это ни звучало громко. Сейчас все ждали, когда было обострение в Донбассе, – вот-вот, сейчас российская армия…

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы не должны освобождать Украину, я высказываю свое мнение. Я считаю, что это дело украинского народа. Мы уважаем суверенитет любой нации, любого государства, мы никогда (это один из важнейших принципов) не вмешиваемся в дела суверенных государств. Но мы, конечно же, надеемся на то, что эти государства будут проводить дружелюбную политику, ориентированную на сотрудничество и укрепление мира. Это фундаментальный принцип, который мы не можем даже на словах, в дискуссии нарушать. Андрей Савиных: «Коллективный Запад сегодня демонстрирует нам полное пренебрежение законами» Виктор Саевич:

Абсолютно, чисто теоретически. Конечно, мы никогда никуда не вмешиваемся. Но когда наши братья находятся под оккупацией, когда в Киеве существует не независимое правительство, а оккупационный режим, то спокойно на это смотреть мы тоже не можем. Это не значит, что завтра белорусская армия вместе с российской бросится освобождать – есть тысяча других методов. Но так же, как наш народ мечтал в Западной Беларуси, западной Украине в 20-30-е годы прошлого века быть освобожденными, и их в конце концов в 1939 году освободили, так и мечтают люди в Киеве, Харькове, Одессе, во Львове, что когда-то им помогут. Сами не могут, там террористический режим. Андрей Савиных:

Эмоционально я могу понять вашу позицию, но вы поймите правильно: на государственном уровне как элемент государственной политики эти подходы неприемлемы.

Юлия Бешанова:

Президент неоднократно говорил о том, что попытка дестабилизации ситуации в Беларуси – это, условно говоря, как на полигоне: на нас отработают, а дальше это все перекинется на Россию. Насколько в отдаленной перспективе это возможно и насколько сейчас предприняты все необходимые меры, чтобы развитие ситуации не получило продолжения? Беларусь хоть и небольшая, но по значимости в новой Евразии она ничуть не уступает ни России, ни Китаю Виктор Саевич:

Не надо забывать, что, как правильно сказал Президент, Республика Беларусь является форпостом новой Евразии. Уже, можно сказать, сформировалась новая Евразия, где стержнем являются три государства – Республика Беларусь, Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Несмотря на то, что среди этих трех стран наша республика вроде бы и небольшая, по значимости она ничуть не уступает ни России, ни Китаю. Почему нанесли сокрушительный удар именно по Республике Беларусь в прошлом году? Вот эта попытка мятежа, огромное давление. Потому что Беларусь является моральным абсолютом в этой триаде стран. Китай – это могучая экономика, Россия – это могучая армия, ядерные силы, а именно моральная высота – за Республикой Беларусь. Мы все эти годы проводили независимую политику, шли своим путем и, несмотря на ограниченные ресурсы, построили цветущую, прекрасную страну. О событиях в Беларуси в 2020-м: то, что мы выстояли, это не просто так. Моральный стержень практически в каждом белорусе сработал