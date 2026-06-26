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Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

26 июня 2026 05:37
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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что работники органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации, они восстанавливают историческую справедливость, добавил Александр Лукашенко.

Особые слова благодарности глава государства адресовал женщинам – работникам прокуратуры, которые, наряду с мужчинами, выполняя сложные служебные задачи, остаются при этом заботливыми хранительницами домашнего очага.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником-2

«Более чем вековая история ведомства самым тесным образом связана с зарождением и становлением белорусской государственности. Сменяются поколения, усложняются технологии и общественные отношения, но всегда неизменным для сотрудников прокуратуры остаются высокий профессионализм, верность долгу, приверженность принципам верховенства права», – подчеркнул Александр Лукашенко.

# Александр Лукашенко # Прокуратура Беларуси

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