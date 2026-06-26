Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что работники органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации, они восстанавливают историческую справедливость, добавил Александр Лукашенко.

Особые слова благодарности глава государства адресовал женщинам – работникам прокуратуры, которые, наряду с мужчинами, выполняя сложные служебные задачи, остаются при этом заботливыми хранительницами домашнего очага.