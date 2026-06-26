XIII Форум регионов Беларуси и России продолжается в Минской области и Минске

25 июня на площадках столицы и Минской области прошли тематические секции, экспертная сессия и заседание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Участники обсудили создание единого фонда стандартов Союзного государства. Это поможет насыщать рынок Беларуси и России современными качественными товарами.

Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Россия): Важнейшая задача, потому что в конечном итоге это шаг на пути обеспечения технологического суверенитета, технологической независимости, использования передовых разработок промышленных предприятий двух стран. Поэтому первое, надеюсь, о чем мы сегодня сможем договориться – это порядок формирования вот этого единого фонда с тем, чтобы к концу года он уже был создан.

В «БелЭкспо» продолжает работу масштабная выставка-ярмарка, где представлены все области Беларуси и более 70 регионов России. Накануне площадку посетили губернатор Минской области Алексей Кушнаренко и главы российских регионов. Гости познакомились с брендами Центрального региона.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Минская область уже на сегодняшний день имеет соглашение с 40 регионами Российской Федерации, а на уровне наших районов с более чем 100 муниципальными образованиями. И это дает свой экономический эффект. Вот если говорить про товарооборот, то в Центральном регионе с 2020 года он увеличился с Российской Федерацией в 2,2 раза и достиг отметки в 10 миллиардов долларов США. При этом мы понимаем, что потенциал еще больше. И есть взаимное желание сторон этот потенциал развивать.

Сегодня на площадке «БелЭкспо» пройдет церемония вручения знака «Товар Союзного государства». Его первыми обладателями станут флагманы белорусского машиностроения – БЕЛАЗ и Минский автомобильный завод. Знак представляет собой официальную маркировку, подтверждающую высокий уровень локализации производства и кооперации белорусских и российских производителей.