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Алексей Дзермант: Григорий Азарёнок во враждебном окружении проявил настоящее мужество

17 января 2021 17:44
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.

Алексей Дзермант: Григорий Азарёнок во враждебном окружении проявил настоящее мужество -1

Алексей Дзермант, политолог:
Те события, которые мы переживали с 9 августа на протяжении нескольких месяцев, достаточно четко проявили, кто чего стоит. И действительно, многие журналисты не дрогнули, проявили себя, на мой взгляд, с лучшей стороны, показали свои не просто профессиональные, но где-то даже бойцовские, боевые качества.

Безусловно, Григорий Азаренок относится к их числу. Он не боялся идти в самую гущу событий. Там его пытались оскорблять, унижать. Но он как настоящий журналист находился во враждебном окружении, проявил мужество настоящее – и мужское и профессиональное.

Алексей Дзермант: Григорий Азарёнок во враждебном окружении проявил настоящее мужество -4

Так эксперты отзываются о Григории Азаренке. Они знают, о чем говорят, ведь все это время плечом к плечу стояли за Беларусь на информационном фронте.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Александр Лукашенко # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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