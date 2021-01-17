Алексей Дзермант: Григорий Азарёнок во враждебном окружении проявил настоящее мужество

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.
Алексей Дзермант, политолог:
Те события, которые мы переживали с 9 августа на протяжении нескольких месяцев, достаточно четко проявили, кто чего стоит. И действительно, многие журналисты не дрогнули, проявили себя, на мой взгляд, с лучшей стороны, показали свои не просто профессиональные, но где-то даже бойцовские, боевые качества.
Безусловно, Григорий Азаренок относится к их числу. Он не боялся идти в самую гущу событий. Там его пытались оскорблять, унижать. Но он как настоящий журналист находился во враждебном окружении, проявил мужество настоящее – и мужское и профессиональное.