Алексей Дзермант: Григорий Азарёнок во враждебном окружении проявил настоящее мужество

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом Президент говорил 16 января во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Среди тех, кто был на передовой информационной войны, и журналисты СТВ. Это люди, которые стали на защиту интересов своей страны и не боялись быть записанными в выдуманные книги выдуманных победителей.