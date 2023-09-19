Андрей Лазуткин: ядерный щит советский, который у нас остался, гарантирует наш суверенитет

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим симфонию победы, музыку в СВО, союзные программы Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и пианистка, скрипачка, лауреат международных конкурсов Мария Андреева.
Андрей Лазуткин, политолог:
Ядерный щит, который у нас остался советский, сегодня гарантирует наш суверенитет, потому что щит остался у России, и мы сегодня тоже им защищены. Что касается наших расходов, белорусских, в феврале была встреча с Генштабом. Там объясняли очень подробно, на пальцах: смотрите, наша экономика сработала в плюс, по сальдо с Россией примерно на 5 миллиардов долларов. Вопрос: как мы это все потратим? То есть мы потратим это на зарплаты, пенсии и пособия? На строительство, кредиты? И мы все это вбросим в армию, вооружение? Можно делать и так, и так. Тогда наши братья-поляки что нам скажут? Смотрите, какой у вас уровень жизни, у вас нет демократии, нет свободы слова, а мы так жирно, красиво живем. То есть нас специально вынуждают сегодня тратить деньги на оборону. Это та же самая политика, которая была в отношении Советского Союза. Что бы мы ни делали, они примерно просчитывают и тот вариант, и этот вариант. Можно не заниматься обороной.
Вариант Нагорного Карабаха – это то, что происходит – типа как-нибудь само рассосется. Если у вас нет нормальной армии, нет нормальной стратегии оборонной, нет нормальных союзников, которые вам должны помочь в такой ситуации, а получается, что, мягко говоря, все сделано для того, чтобы Армения вышла из ОДКБ. Это плохая политика. А нам надо сделать так, чтобы и денег не потратить сильно много, и при этом еще сохранить определенный оборонительный потенциал. Ядерное оружие – это был идеальный вариант для того, чтобы не тратить деньги на такие обычные вооружения, а сделать так, чтобы агрессия была в военном плане возможна.
Но, Григорий, есть другие инструменты: информационные, диверсионные, теракты. Посмотрите, что происходит в последнее время даже. И вот это все против нас будет работать в любом случае. Поэтому когда Президент говорит о том, что выборы в Польше, Польша за этим стоит, понятно, что это проблема для нас. Наверное, следующие десятилетия будет оставаться очень напряженной. Туда вброшены огромные деньги, там происходит перевооружение польской армии, там готовится группировка в 300 тысяч. Вы представляете, наша армия – 60, а там – 300. Вопрос: это будет что, оборонительная война у поляков или наступательные действия? Говорят, 6 к 1 или 5 к 1. Вот они создают такое соотношение. Поэтому мы это все видим, конечно. И если бы еще не то советское ядерное оружие, то было бы нам совсем плохо.
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