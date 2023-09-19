60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области

Новости Беларуси. Свыше 1,5 тысячи гектаров полей с картофелем уже обработали аграрии Минской области. Всего в регионе предстоит убрать почти 7 тысяч гектаров. К этому дню в закромах 60 тысяч тонн клубней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С круга получают в среднем 340 центнеров свежего урожая. К слову, картофеля в центральном регионе планируют заготовить больше, чем в 2022 году. К уборке овощных культур приступили и фермерские хозяйства Смолевичского района. Только в «Дружбе» под второй хлеб отвели 120 гектаров. На хранение уже закладывают ранние сорта, а также семенные клубни. Урожайностью довольны.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства Смолевичского района:

Несмотря на то, что были влага, потом засуха, урожайность, как всегда, нормальная. Больше 30 тонн с гектара и свеклы, и картошки.