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60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области

19 сентября 2023 18:18
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Новости Беларуси. Свыше 1,5 тысячи гектаров полей с картофелем уже обработали аграрии Минской области. Всего в регионе предстоит убрать почти 7 тысяч гектаров. К этому дню в закромах 60 тысяч тонн клубней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области-1

С круга получают в среднем 340 центнеров свежего урожая. К слову, картофеля в центральном регионе планируют заготовить больше, чем в 2022 году. К уборке овощных культур приступили и фермерские хозяйства Смолевичского района. Только в «Дружбе» под второй хлеб отвели 120 гектаров. На хранение уже закладывают ранние сорта, а также семенные клубни. Урожайностью довольны.

60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области-4

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства Смолевичского района:
Несмотря на то, что были влага, потом засуха, урожайность, как всегда, нормальная. Больше 30 тонн с гектара и свеклы, и картошки.

60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области-7

На руку аграриям теплый сентябрь. Погода позволяет трудиться в полях, сколько нужно, а значит работы завершат в срок. Поставлена задача – собрать весь картофель к середине октября.

# Уборочная кампания # общество # Владимир Крапивка # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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