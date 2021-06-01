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Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?

01 июня 2021 16:05
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Новости Беларуси. Во 2-й клинической больнице Минска 1 июня встречали вице-премьера Игоря Петришенко. Он уверен, что детям, которые находятся этот день в больничной палате, особенно нужны забота и внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?-1

Эта клиника особенная, здесь проходят лечение дети с тяжелой хронической патологией со всей страны. Свободное от процедур время ребята проводят в игровых комнатах. Такие есть в каждом отделении.

Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?-4

Почетные гости подарили развивающие конструкторы и наборы для рисования. Конечно, было и общение. С пациентами постарше Игорь Петришенко побеседовал в школе «Сахарного диабета». Вице-премьер пожелал всем скорейшего выздоровления, ведь впереди летние каникулы.

Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?-7

К слову, государство уделяет особое внимание организации летней оздоровительной кампании для детей.

Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?-10

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
1 июня традиционно мы отмечаем День защиты детей, и именно детей наших надо защищать, защищать их здоровье. Нам хотелось сегодня поздравить всех детей, которые находятся здесь волей судьбы. На 1-е число график посещения врачей, у некоторых экстренная госпитализация была, но они все равно с хорошим настроением пребывают здесь, чтобы поправить свое здоровье.

Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?-13

Лариса Сечко, главный врач 2-й детской клинической больницы Минска:
Инициативы государства, социальные инициативы Президента позволяют создать условия для гармоничного развития детей. Строительство новых школ, садов, комфортабельных больниц все это результат внимания, заботы о детях.

Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?-16

Также приятным детским сюрпризом стал танцевальный флешмоб у крыльца больницы. За действом маленькие пациенты наблюдали из окон своих палат.

# Дети # общество # Игорь Петришенко # Лариса Сечко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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