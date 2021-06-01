Здесь лечатся ребята с тяжёлой хронической патологией. Что 1 июня подарил Игорь Петришенко детям в больнице?

Новости Беларуси. Во 2-й клинической больнице Минска 1 июня встречали вице-премьера Игоря Петришенко. Он уверен, что детям, которые находятся этот день в больничной палате, особенно нужны забота и внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта клиника особенная, здесь проходят лечение дети с тяжелой хронической патологией со всей страны. Свободное от процедур время ребята проводят в игровых комнатах. Такие есть в каждом отделении.

Почетные гости подарили развивающие конструкторы и наборы для рисования. Конечно, было и общение. С пациентами постарше Игорь Петришенко побеседовал в школе «Сахарного диабета». Вице-премьер пожелал всем скорейшего выздоровления, ведь впереди летние каникулы.

К слову, государство уделяет особое внимание организации летней оздоровительной кампании для детей.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

1 июня традиционно мы отмечаем День защиты детей, и именно детей наших надо защищать, защищать их здоровье. Нам хотелось сегодня поздравить всех детей, которые находятся здесь волей судьбы. На 1-е число график посещения врачей, у некоторых экстренная госпитализация была, но они все равно с хорошим настроением пребывают здесь, чтобы поправить свое здоровье.

Лариса Сечко, главный врач 2-й детской клинической больницы Минска:

Инициативы государства, социальные инициативы Президента позволяют создать условия для гармоничного развития детей. Строительство новых школ, садов, комфортабельных больниц – все это результат внимания, заботы о детях.