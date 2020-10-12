«Чем больше социальных прав, тем больше у людей возможностей». В Мозыре обсудили реформу Конституции и партийное строительство

Новости Беларуси. Диалоговые площадки для реализации конструктивных идей. В Мозыре 12 октября обсуждали реформу Конституции и партийное строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалоговые площадки для реализации конструктивных идей. В Мозыре 12 октября обсуждали реформу Конституции и партийное строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юристы, представители политических партий, преподаватели и депутаты делились взглядами на будущее страны. Перераспределение конституционных полномочий Президента, правительства, парламента и местных органов власти, изменение избирательной системы, расширение круга лиц, имеющих право на обращение в Конституционный суд, – вопросов для дискуссий специалистам и экспертам хватило.
Маргарита Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты:
Хотелось бы, чтобы экономическая основа была сильная. Но, говорят, экономика, базис и идеологический подход должны быть вместе, социальные права должны быть гарантированы. Поэтому чем больше социальных прав, тем больше у людей возможностей. Поэтому я бы хотела, чтобы социальные права использовались более широко.
Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, в целом такой формат позволяет активизировать общественное обсуждение и действительно показывает, что эта проблема обсуждается не кулуарно, а происходит гласно, открыто и с привлечением экспертов широких слоев.
Сергей Ефимович, председатель Гомельской областной коллегии адвокатов:
Такие площадки в любом случае подразумевают диалог. То есть это не только что-то рассказать – услышать, подвести какие-то предварительные итоги обсуждения и выработать перспективные моменты для того, чтобы были внесены предложения в наш основной закон. Для того, чтобы диалоговая площадка все-таки состоялась, это самое главное.
Обсуждались также такие темы как государственные символы и статус языков.
Сегодня любой житель страны может направить свои предложения по изменению Конституции.
Соответствующая информация есть на сайте Палаты представителей, можно делиться своим мнением с помощью электронной почты и соцсетей. Несколько сотен интересных и разнообразных предложений уже поступили к депутатам.