Андрей Лазуткин: перешли к тактике провокаций на отдельно взятых факультетах или вузах

Новости Беларуси. Февральская революция технически началась с хлебного бунта женщин в Петрограде. А дальше снова никаких сантиментов, а ВЧК, красный террор и репрессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто приходит к власти на хрупких женских плечах и как это организовано?

Андрей Лазуткин, политолог:

Если мы вспомним конец 80-х годов, когда проводились первые шествия в Куропаты, организованные Зеноном Позняком, они активно применяли такой визуальный ряд крестного хода. Впереди колонны шел человек с большим таким крестом, они его заносили через весь город в Куропаты. Это имело большой визуальный эффект и, в принципе, на тот момент это были передовые технологии пропаганды.

Сейчас то, что мы видим, женщины в белом, – это, если кто не знает, элемент католического крестного хода. Что касается, скажем так, не формы, а содержания протестов, то в них, опять же, применяются такие психологические технологии, которые (я не хочу никого обидеть) достаточно распространены в деструктивных разного рода сектах. То есть это такое эмоциональное воздействие. Я общался с людьми, которые ходили на акции. Самый популярный ответ: я хожу заряжаться эмоциями раз в неделю. Скажем так, секты работают по такому же принципу. Как раз – не хочу, опять же, никого обидеть – но женщины основной контингент такого рода сект. Посмотрите, как проходит повестка. Они друг друга хвалят, рассказывают, что мы самые лучшие, самые хорошие. Черно-белое абсолютно мышление. Один из примеров.

Сейчас, думаю, людям уже не столько про политику (хотя, конечно, это неотъемлемая часть), сколько чувство свободы и какой-то радости, раскрепощения. У нас никогда такого не было, а сейчас мы это имеем. «Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге Григорий Азаренок:

Но стихийные ли это выступления? Любой мужчина знает: для того, чтобы хотя бы одну девушку отвести в кино или кафе, нужно предусмотреть кучу организационных моментов. А тут прямо целые марши. В случайность верят только наивные.