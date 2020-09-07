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«Очень оригинальная цветовая контрастная гамма». В Солигорске отремонтируют и перекрасят три многоэтажки

07 сентября 2020 18:00
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Новости Беларуси. В Минской области завершается подготовка к отопительному сезону. Проверяют котельные, идет перекладка труб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Очень оригинальная цветовая контрастная гамма». В Солигорске отремонтируют и перекрасят три многоэтажки-1

Ведется масштабный капремонт домов. Сразу три многоэтажки на улице Козлова в Солигорске получат новый облик. Комплекс работ включает реконструкцию фасадов – плитку заменят на штукатурку. Обновят балконы, отремонтируют крышу. Заменят и инженерные коммуникации – водопровод и канализацию. Планируется также благоустройство придомовых территорий.

«Очень оригинальная цветовая контрастная гамма». В Солигорске отремонтируют и перекрасят три многоэтажки-4

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского райисполкома:
Данные многоквартирные жилые дома являются своеобразными доминантами улицы Козлова, поэтому их стилистическому решению в ходе капитального ремонта было уделено пристальное внимание. Была выбрана очень оригинальная цветовая контрастная гамма с балконами контрастного цвета и фасадами белого цвета.

«Очень оригинальная цветовая контрастная гамма». В Солигорске отремонтируют и перекрасят три многоэтажки-7

Работы по капитальному ремонту многоэтажек планируют завершить в конце октября.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Валентин Стасюкевич # Фотофакт

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