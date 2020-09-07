Роман Головченко первым в Беларуси привился российской вакциной от коронавируса

Новости Беларуси. Первым белорусом, который уже привился от COVID российской вакциной, стал Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 7 сентября рассказала пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева. По ее словам, прививку сделали в четверг. Сейчас премьер-министр чувствует себя отлично.

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Напомним, еще в конце августа президент России Владимир Путин заявил, что Беларусь одной из первых получит вакцину от коронавируса. Александр Лукашенко в свою очередь заявлял, что уверен в хорошем качестве российского препарата.

К слову, первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа в России.