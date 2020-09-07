Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину

Новости Беларуси. На улице Червякова обустраивают зеленую зону отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Еще недавно здесь был обычный газон, а сегодня можно увидеть интересную задумку ландшафтных дизайнеров. В их роли выступили работники близлежащего дорожностроительного предприятия. Они своими силами соорудили настилы для террасы, высадили цветы, разнообразные деревья и кустарники. Скоро здесь оборудуют скамейки.

Планируется, что зимой праздничные огни на елях и туях будут радовать глаз случайных прохожих, а летом можно будет отдохнуть на террасе.