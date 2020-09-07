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Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину

07 сентября 2020 17:17
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Новости Беларуси. На улице Червякова обустраивают зеленую зону отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину-1

Еще недавно здесь был обычный газон, а сегодня можно увидеть интересную задумку ландшафтных дизайнеров. В их роли выступили работники близлежащего дорожностроительного предприятия. Они своими силами соорудили настилы для террасы, высадили цветы, разнообразные деревья и кустарники. Скоро здесь оборудуют скамейки.

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину-4

Планируется, что зимой праздничные огни на елях и туях будут радовать глаз случайных прохожих, а летом можно будет отдохнуть на террасе.

Террасу для отдыха обустраивают на улице Червякова в Минске. Там посадили туи, калину и бузину-7

Алексей Харлап, заместитель директора ГП «Гордорстрой»:
Здесь раньше были тропинки такие, так называемые протоптыши. Они были просто в грунтовом исполнении, всегда была грязь, скользко во время дождя. Сейчас эти дорожки-протоптыши выложены плиткой – красиво, удобно.

# Улицы Минска # общество # Алексей Харлап # Фотофакт

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