​​​​​​​Андрей Лазуткин: «Многие возвращаются из эмиграции обратно в нашу диктатуру. Потому что только здесь они хоть кому-то нужны»

Новости Беларуси. Инфантилизм некоторых наших граждан, которые участвовали в протестном движении, поражает. Многие наивно полагали, что на Западе наши люди кого-то интересуют не в качестве дешевой рабочей силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Лазуткин белорусскую псевдооппозицию изучает давно и знает, что ничего хорошего в этой среде ждать нельзя. Рубрика «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин:

Многие наши граждане, которые недавно попали в протестное движение, спрашивают друг друга: а кто все эти люди, которые годами боролись с режимом до нас. Чем они занимались? Если ответить кратко, они обеспечивали эмиграцию на Запад. То есть с режимом никто особо и не боролся. Это больше похоже на бизнес, где за 30 лет образовались целые семейные кланы. Кто-то поближе к западной кормушке, кто-то подальше. Но человеку из случайного круга в эту элиту не попасть, даже если вы старательно ходили на все акции и получали сутки. Потому что американцы работают не с людьми с улицы, а с теми, кто много лет доказывал им свою лояльность. Или продолжает дело родителей. Поэтому, независимо от колоды лидеров очередной революции, за их спинами будут стоять примерно одни и те же лица. Идейный костяк белорусского национализма – это сотрудники «Радио Свобода»

Андрей Лазуткин:

Идейный костяк белорусского национализма – это сотрудники «Радио Свобода». С конца 1940 годов они работали на раскол народов СССР, потом России, а сегодня – российско-белорусских отношений. Но это только самая верхушка, идеологи. А уже после развала Союза в оппозиционные структуры хлынул целый поток новых лиц снизу. Но политика им была безразлична, они искали разные варианты эмиграции на Запад. И в те годы оппозиция выступала отличным посредником, который обеспечивал эмиграцию в США, Польшу, Чехию, отъезд на учебу, получение визы, грин-карты, стипендии, убежища в другой стране. Чуть менее известное направление – это торговля справками от правозащитных организаций.

Андрей Лазуткин:

Допустим, вы бандит из 90-х и скрываетесь от правосудия где-нибудь в солнечной Болгарии. И тут приезжают документы на вашу экстрадицию. Тогда надо срочно просить статус политбеженца. И долларов за 500 правозащитники предоставят вам липовую справку, что вы не бандит, а идейный революционер, агент всех разведок и личный враг Лукашенко. Тоже хорошая статья доходов оппозиции. Ну, как правило, решение об эмиграции принимается независимо от политики. Эти люди бы и так отсюда уехали. Но если в это время идут волнения, то они получают дополнительные возможности. Престиж эмиграции в 90-х годах быстро сменился большими вопросами

Андрей Лазуткин:

Почему уезжает молодежь? Как правило, все идет из семьи. Ребенок, которому 17 лет, в своем выборе не самостоятелен. Все решается семейным советом, и, если мамка ненавидит режим и считает, что надо ехать в Польшу, потому что здесь все ужасно, ребенок поедет. Но престиж эмиграции в 90-х годах быстро сменился большими вопросами. Сегодня любая социальная сеть позволяет посмотреть, а что твой успешный одноклассник делает за рубежом. Например, меняет колеса на шиномонтаже, ставит окна или кладет асфальт. Если вы думаете, что в Польше, Румынии, Венгрии за такую работу много платят, я вас разочарую.

Андрей Лазуткин:

Вот прошлогодние данные польского СМИ. Самая распространенная выплата в Польше — около 1 800 злотых или 400 долларов. Это не средняя зарплата по стране, она выше. Но вот это чистая оплата труда на руки, так называемый wedlug, который встречается чаще всего. И вы как эмигрант, не имея специальности и плохо зная язык, будете получать именно столько. Ну и будьте готовы, что вам составят конкуренцию украинские мигранты, которые работают и живут там нелегально. При этом коммунальные платежи больше раза в четыре. 92-го бензина в Польше вообще нет, а 95-й стоит примерно в два раза дороже, чем у нас.

Андрей Лазуткин:

Ну и главное, там другая система налогообложения. ФСЗН платит не ваш наниматель, как в Беларуси, а вы сами. Поэтому, даже если в объявлении указана высокая зарплата, налог на нее будет раза в 3 выше, чем в Беларуси. Если же вы работаете нелегально, без налогов, вам не будут оформлять медстраховку и лечить. Но даже если у вас есть государственная медстраховка от нанимателя, то, скорее всего, все равно придется идти в платную клинику, потому что к государственным специалистам огромные очереди. Ну и с недавнего времени в Польше запрещены аборты – девушкам из сферы услуг на заметку. И все эти радости будут доступны только при условии, что вас не посадят на локдаун. Польша с 20 марта полностью стоит из-за COVID – как во времена «Солидарности», там сейчас ничего не работает. Только здесь они хоть кому-то нужны, особенно с их очень ценной гражданской позицией