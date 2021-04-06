​«Чаще не соблюдают масочный режим именно пассажиры». В Минске провели рейд по общественному транспорту

Новости Беларуси. Сотрудники Минского городского центра гигиены и эпидемиологии совместно с другими специалистами усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его цель – выяснить, насколько ответственны пассажиры и водители. Во время поездок на дальние расстояния это особенно важно. Ведь у пассажиров нет возможности для достаточного социального дистанцирования. При этом врачи отмечают: правильно использованная маска значительно снижает риск заразиться. Во время рейда специалисты проверили как непосредственно салоны транспорта, так и залы ожидания. Обращали внимание не только на пассажиров, но и на защищенность работников, возможность купить маску на вокзале в случае ее отсутствия.

Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: Результаты надзора показывают, что чаще не соблюдают масочный режим именно пассажиры. Поэтому мы проводим вот такие профилактические акции, разъясняем, объясняем людям, чтобы использовали маски. В победе над коронавирусом очень многое зависит от сознательности нашего населения.

Елена Громыко, официальный представитель «Минсктранса»:

Информирование пассажиров о необходимости носить маску проводится у нас в полном объеме. Напоминающие наклейки есть, в обязательном порядке каждая единица подвижного состава оснащена такими наклейками. Информирование пассажиров проводится на автовокзалах, автостанциях, в подвижном составе.

Мониторят ситуацию не только в общественном транспорте. Ежедневно рейдовая группа посещает также торговые центры и магазины.