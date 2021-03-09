Андрей Лазуткин: такая же тактика применялась против украинского «Беркута»

Новости Беларуси. В Беларуси сейчас активно идут суды над участниками беспорядков в августе и сентябре. Это те, кто активно оказывал сопротивление милиции, открыто управлял протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд так называемых независимых СМИ пишет о них как о людях, совершенно случайно или вынужденно совершивших серьезные преступления. Но так ли это на самом деле? Политолог Андрей Лазуткин убежден, что все происходящее в те дни на улицах было тщательно спланировано, подготовлено и организовано, в основном из-за рубежа. «Занимательная политология» прямо сейчас.

Андрей Лазуткин, политолог:

За месяц протестов Навального мы увидели, как несколько тем – отравление «Новичком», коррупция, права человека – свелись к одной теме милицейского насилия. То же самое было и у нас. Никто уже не вспоминает, что там обещали кандидаты, вся повестка переключилась только на милицию и ОМОН. Что самое интересное, рядовые участники протестов признают, что 9, 10, 11-го числа в толпе были провокаторы. Но дальше подразумевается, что провокаторами были сотрудники силовых структур, которые сами себя давили машинами, поджигали и забрасывали кирпичами.

– Ну мы же предлагали это – то, что нам Олег сказал не озвучивать. Надо захватывать административные объекты.

– Есть проблема с ресурсами. Аппаратная часть – это нужны мегафоны, комплекты раций. И финансирование.

– Не все готовы за просто так вот выйти. Ну, нам нужен силовой блок, грубо говоря, чтобы акцию протеста первая омоновская шеренга не сбила. Андрей Лазуткин:

И даже когда следствие публикует запись, где Тихановская обсуждает разные варианты захвата зданий, у ее сторонников появляется новая отмазка. Да, радикалы были, но мы их не слушали, посмотрите, какой у нас был мирный протест потом. Но это – два элемента одной схемы. Чтобы устроить мирный протест против насилия, надо сначала это насилие спровоцировать. Те видео, которые вам показывали Telegram-каналы, всегда фиксируют концовку столкновений. И если человека лупят резиновой палкой, вам никогда не покажут, что этот человек делал пять минут назад.

Андрей Лазуткин:

Такая же тактика применялась против украинского «Беркута». Первую провокацию на Майдане с побитыми студентами, которые студентами не были, тщательно сняли таким образом, чтобы зафиксировать именно концовку драки, якобы милиция бьет безоружных детей. А потом уже «Беркут» два месяца молотили организованные боевые сотни, здоровые мужики с Западной Украины, в том числе бывшие работники силовых структур и афганцы. Конечно же, после бегства Януковича милицию обвинили во всех грехах, и особенно – в нападениях на мирных протестующих, которые бегали по городу с карабинами «Сайга», пиками и холодным оружием. А потом еще личный состав МВД посадили по изоляторам, чтобы, как мясо, обменивать на своих пленных из зоны АТО. Ну и вот тогда, уже при новой демократической власти, началось реальное полицейское насилие, убийства и пытки.

Сейчас начнется допрос. Следователь сперва будет ласков. Он предложит папиросу. Потом предложит жизнь. Папиросу можно взять. А от жизни придется отказаться. Жандармы не изобретательны в философии, зато они изобретательны в другом. Андрей Лазуткин:

И поверьте, что западные спецслужбы в пытках понимают побольше других. Они имеют опыт Ирака, Сирии, Йемена, Югославии, а для самой грязной работы у них всегда есть местные подручные.

Андрей Лазуткин:

Но вернемся в Минск. В ноябре начинаются акции в спальных районах столицы. Они были небольшими, и на фоне обычных людей стали хорошо заметны те самые боевые группы, которые ранее были не видны в общей массе протеста. Это были люди, замотанные в несколько слоев теплой одежды, с полностью закрытыми лицами, в капюшонах, среднего возраста. Возможно, вы их тоже видели, если пользовались в то время пригородными электричками или автобусами. Кто это? Как правило, неработающие, ранее судимые, около 30 лет, проживают в регионах. Но сложно сказать, все ли они были нейтрализованы. Тем, кто до сих пор не признает власть, мы еще раз популярно объясняем. Кроме вас, ваших друзей, женщин в белом, бабушек, девочек, котиков, собачек на протестах были внешние организованные элементы. Их задачей на всех этапах было провоцировать столкновения с МВД. Часть из них потом выехала в Чехию на лечение по справкам, которые выдавал частный медцентр. И если вы сидели на сутках просто так, и адвокатов вам никто не оплачивал, то как раз эти люди работали за деньги. Их задачей было вступать в силовой контакт с работниками МВД. А каждому контакту обеспечивалась поддержка со стороны воющих и орущих женщин. В отдельных случаях, при всем уважении к празднику 8 Марта, это напоминало зверинец.