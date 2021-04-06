«На весну немного работы осталось». Какими культурами засеют гектары в Воложинском районе?

Новости Беларуси. В Минской области засеяли почти 30 тысяч гектаров ранних яровых культур – это 18 % от плана. Не отстает от намеченной программы и Воложинский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. План по посеву в этом году – почти 7 000 гектаров. Засеяно уже 1 500 – это более 20 % от задания. Закончить все работы планируют к середине апреля. С места событий репортаж Алеси Ивановой.

Илья Селицкий в должности руководителя производственного участка уже четыре года. Получил профильное образование сначала в аграрном колледже, потом был университет. В трудовой книжке есть запись и механик, и инженер. Сейчас организовывает рабочий процесс. Территория хозяйства – 5 000 гектаров. Именно сейчас, в период посевной, работы особенно много.

Илья Селицкий, начальник производственного участка Доры сельхозпредприятия «Воложинское»:

Мы посеяли на зиму 2 200 гектаров озимых, из них 460 рапса, все остальное – пшеница, тритикале, рожь озимая. На весну немного работы осталось: из остальных гектаров нужно посеять 600 свеклы, 600 кукурузы, 450 ячменя, однолетних трав – 150 гектаров.

«Воложинское» – это 14 000 сельхозугодий. Это поле под названием Широкие вблизи деревни Есьмановцы. Площадь – около 110 гектаров. Уже засеяно 30 % от плана. В сроки укладываются.

Дмитрий Кулик, главный агроном сельхозпредприятия «Воложинское»:

60 % структуры занимают озимые зерновые, остальные проценты занимают яровые культуры. В основном ставка по яровым будет сделана на ячмень – около 700 гектаров, около 100 гектаров – яровая пшеница, зернобобовых – 100, и около 140 гектаров будет гречихи. И около 2 000 будем сеять кукурузы, в том числе на зерно 500 гектаров.

Во время посевной задействовано 25 единиц техники. Есть энергонасыщенные тракторы. Весь машинный парк отремонтировали еще в конце зимы. Заранее укомплектовали механизаторский состав. Заготовили необходимое количество семян.

Генрих Полойко, руководитель хозяйства сельхозпредприятия «Воложинское»:

Имеется 60 % от потребности удобрений, с авансов планируется закупить все недостающие удобрения. По бюджету на весеннюю посевную все складывается. Топливо выделенное – товарный кредит по распоряжению Президента – 115 тонн. Это закрывает нашу потребность в дизельном топливе на весеннюю посевную 100 %.