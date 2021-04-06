В Мяделе появились новые арендные квартиры. Сколько их будет в 2021 году?

Новости Беларуси. В Минской области построят 12 000 квадратных метров арендных квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь квартиры будут предоставлены многодетным семьям и молодым специалистам.

Также претендовать на свободные метры смогут люди, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий. Первые в этом 2021 году арендные квартиры сдадут летом в Несвиже и Вилейке. В 2020-м в центральном регионе возвели 19,5 тысячи квадратных метров такого жилья. Новые арендные квартиры появились и в Мяделе.

Алексей Шашок, заместитель директора Мядельского ЖКХ:

В прошлом году было построено таких две квартиры в Мяделе. В этом году на данный момент строится дом, но пока решением райисполкома не определено количество квартир, которые будут отданы под арендное жилье. На сегодняшний день свободного арендного жилья в Мяделе нет, в сельских населенных пунктах довольно-таки много. Есть и в Свири, и в Занарочи, и в Илово.