Андрей Лазуткин: сейчас мы расхлёбываем ошибки Горбачёва 30-летней давности

Новости Беларуси. Попытка государственного переворота в Беларуси провалилась. Сейчас самое время проанализировать причины того, что происходило в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь поможет исторический опыт других стран, в частности Польши. Современные исследования убедительно доказывают, что одна из первых бархатных революций на континенте проводилась с помощью заговора спецслужб и предательства внутри политической элиты ПНР. Андрей Лазуткин и новый выпуск «Занимательной политологии».

Андрей Лазуткин, политолог:

Многие задаются вопросом, почему протестное движение замыкается на людей, которые, скажем мягко, не блещут личными качествами. Не важно, что вы умеете только открывать рот, кивать или жарить котлеты. Зато вы человек со стороны, который ранее не был ни во что вовлечен, политикой не интересовался, грантов не получал. И именно поэтому американцы будут вам доверять и водить за руку по западным посольствам. Потому что американцы хорошо учатся на своих ошибках. Расскажем об одной из них. В 70-е годы, во время рабочих волнений в Польше, портовый электрик Лех Валенса, будущий лидер «Солидарности», был завербован службой безопасности ПНР.

Андрей Лазуткин:

Он получил оперативный псевдоним Болек, как герой известного польского мультика, и подписывал им свои отчеты. Ну, о чем мог написать электрик? Что обсуждают в коллективе, кто является неформальным лидером, кто – оппозиционером. Так, по мелочам.

Андрей Лазуткин:

Достоверно неизвестно, какие контакты имел Валенса с польской СБ далее, в 80-е годы. Но в «Солидарности» он всегда представлял умеренное крыло, которое отвергало насилие и шло на переговоры с Ярузельским. Это не означает, что «Солидарностью» тогда управляли вручную, но, скажем так, грамотно использовали Валенсу.

Андрей Лазуткин:

И когда с оппозицией проводили знаменитый круглый стол в 1989 году и передавали власть, никто из сотрудников польской милиции или госбезопасности не был осужден. Не было люстраций и в отношении членов партии, комсомола, работников правительства. Почему так случилось? Ведь в Польше был такой «ужасный» режим, который ввел военное положение, а никого в итоге не наказали. А потому что Валенса и многие его товарищи тоже получили определенные гарантии от старой власти. Но по свободному, демократическому телевидению вам такого не расскажут. После победы майдана любая революция объясняется очень просто – вышли 100 тысяч против диктатора и режим упал. Ну, если вы дурачок, то такого объяснения хватит. Между тем, все революции, и бархатные, и не бархатные, проходили в условиях раскола власти. И обратите внимание, что наши перебежчики типа Латушко или работников МИДа, появились не сразу, а в первую неделю протеста. То есть с ними уже были предварительные договоренности, раскол был намечен, но он оказался слишком слабым.

Андрей Лазуткин:

Ну а лидеры типа Латушко американцам тоже не нужны. Им не доверяют, потому что предал один раз, предашь и второй. И до выборов все они кричали о том, что надо открыть архивы КГБ, чтобы найти там страшные преступления лукашизма. Но, боюсь, содержание этих архивов очень многим не понравится. Кстати, о Валенсе в архивах ничего не было. Слухи о его связи с госбезопасностью подтвердились только в 2017 году, когда агентурное дело Валенсы было обнаружено на даче бывшего министра МВД Кищека (кстати нашего земляка, уроженца Белостока). Вот он на фото, справа от Валенсы, – смотрите как они улыбаются друг другу.

Андрей Лазуткин:

Прокуратура признала дело подлинным, а в польском обществе случился грандиозный скандал. Какие уроки из этого надо извлечь? Есть ли у нас свои такие же Валенсы? Наверно, многие наши граждане до сих пор не понимают ситуацию. Оппозиция в Беларуси легально существует уже лет 30, и каждый год они свободно проводили календарные мероприятия, типа Дня Воли или Чернобыльского шляха. На них собирались человек 200 маргиналов на площади Бангалор. Вот, к примеру, типичная фотография Дня Воли в 2010 году.

Андрей Лазуткин:

Были какие-то партии, тусовки, гранты. Но когда в прошлом году произошла попытка полноценного государственного переворота, этой старой оппозиции не было рядом даже на пушечный выстрел. Зато откуда-то из бандитских девяностых появился Тихановский, из Германии привезли Колесникову, про которую никто ничего не слышал, и понабирали огромную группу поддержки, от уголовников до актеров. Обратите внимание, никто из них не заморачивался Днями Воли, БНРом, историей, полицаями или белорусским языком. Наоборот, они старательно дистанцировались от старой оппозиции, от которой всех давно тошнило. Поэтому не удивляйтесь, что 25 марта никто никуда не выйдет, несмотря на большие протесты в августе. Стратегия с Днями Воли и прочими историческими датами для у них уже не является рабочей. Хотя на старые рельсы протест все-таки попытались поставить Франак Вячорка и его друзья с «Радио Свобода». Но получается пока плохо.