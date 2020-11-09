Андрей Лазуткин: домашнее задание было – сделать революцию к выборам в Штатах. Задачу провалили

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова ознаменовались уличными протестами. По информации МВД, на незаконных митингах 8 ноября задержали около 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сей раз оппозиционные Telegram-каналы призывали провести в воскресенье так называемый «марш народовластия».

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, только в песне революции имеют начало и не имеют конец. А здесь как раз такие мероприятия, во-первых, жестко бюджетированы, а во-вторых, они привязаны к срокам. Здесь видим: домашнее задание было – сделать революцию к президентским выборам в Штатах, потому что там меняется руководство, меняются начальники региональных управлений американских и прочее. И, конечно, настраивать работу сложнее. Они эту задачу тоже провалили. Как я вижу, у них, видимо, было два плана. Первый план – завершить за две недели или за неделю смену власти. Ну и второй – играть вдолгую, по крайней мере до президентских выборов в США. Конечно, сейчас им будет сложнее наводить эти мосты, потому что смена руководства – это стресс для любой структуры, в том числе которая занимается революциями.

Опять же, если мы говорим про Штаты, надо вспомнить, вообще зачем был ультиматум Тихановской дурацкий, который они две недели пытались выполнить, в итоге не сделали вообще ничего. Приятно было даже смотреть на кислые лица белсатовцев, которые уныло в прямом эфире говорят, что «да, никто не пришел, ничего не получилось. Что же нам делать?» То есть реально они хотели за последние две недели нажать на газ, бросить все ресурсы, которые остались, и таким образом по крайней мере показать товар лицом. Для смены американской администрации надо было выкатить, что у них есть эффективные структуры, что они что-то могут делать, они сохранили ядро и прочее. Конечно, вся картинка пока не в их пользу. Григорий Азаренок, корреспондент:

И что же невероятные будут делать дальше...