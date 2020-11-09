Прокуратура на 9 ноября направила в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками

Новости Беларуси. Более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, направили в суды органы прокуратуры. Это данные на 9 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт прежде всего о таких преступлениях, как насилие либо угроза его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, сопротивление, хулиганство. По 16 таким уголовным делам суды уже вынесли приговоры, по которым обвиняемые осуждены к лишению свободы либо её ограничению.
Дмитрий Брылев, заместитель начальника отдела информации Генпрокуратуры Беларуси:
В тех случаях, когда неправомерными действиями граждан государственному имуществу был причинён ущерб, прокуроры в интересах госпредприятий заявили в суды иски о его возмещении. И по большинству уголовных дел такой ущерб возмещён добровольно ещё на стадии предварительного следствия. Важно знать и помнить о том, что за любое противоправное деяние наступит ответственность – административная либо уголовная, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, общественной опасности содеянного. У государственных органов есть достаточные ресурсы для выявления нарушителей закона.