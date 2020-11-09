В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать?

Онлайн-проект «Движение вперед» уже аккумулирует инициативы. Их поступило свыше полутысячи. Поколение NEXT интересует поддержка молодых семей, активное внедрение в процесс обучения IT-технологий, есть предложения о модернизации молодежных объединений и усилении военно-патриотического воспитания, создании ряда исторических проектов.

Никита Левончук, студент Академии управления при Президенте Беларуси: Сейчас очень важен вопрос трудоустройства молодежи. Я считаю, что надо как можно больше приобщать молодежь к труду с ранних лет – от 15 лет и выше. Для них это очень неплохой вариант заработка, а также возможность провести время со своими одногруппниками, однокурсниками.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: Один из основных вопросов, который чаще всего возникает, – это как дальше будет развиваться институт общественных объединений, как будут развиваться общественные организации. БРСМ выступает с инициативой о создании Ассоциации молодежных общественных объединений, то есть модернизации действующего Белорусского комитета молодежных организаций, который сможет аккумулировать все общественные объединения на территории Беларуси и, главное, вовлечь в эту деятельность в том числе белорусов, проживающих за рубежом.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Часть инициатив мы уже передали в Совет Республики в профильные комиссии, они будут использованы при подготовке к Всебелорусскому народному собранию. На самом деле эти предложения живые, идут от жизни, поэтому для каждого молодого человека они имеют интерес – для каждого в своей сфере. Кто-то, к примеру, кто работает в сельском хозяйстве, предлагает новые формы выращивания тех или иных сельхозкультур.

На самом деле предложений очень много, они очень разные, но самое главное, что они носят определенное значение для разных категорий молодежи. Ту цель, которую мы ставили, – объединить активную молодежь, которая хочет развивать Беларусь, – мы ее достигли.