Прямой эфир

В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать?

09 ноября 2020 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Беларусь – это мы!» Молодежная диалоговая площадка стартовала 9 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она призвана объединить студентов белорусских вузов, их преподавателей, парламентариев, представителей профильного министерства для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать? -1

Организаторы диалоговой площадки БРСМ ставят целью выслушать самые разные мнения и предложения каждого молодого человека. Для этого открыта также интернет-приемная.

Онлайн-проект «Движение вперед» уже аккумулирует инициативы. Их поступило свыше полутысячи. Поколение NEXT интересует поддержка молодых семей, активное внедрение в процесс обучения IT-технологий, есть предложения о модернизации молодежных объединений и усилении военно-патриотического воспитания, создании ряда исторических проектов.

В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать? -4

Никита Левончук, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Сейчас очень важен вопрос трудоустройства молодежи. Я считаю, что надо как можно больше приобщать молодежь к труду с ранних лет от 15 лет и выше. Для них это очень неплохой вариант заработка, а также возможность провести время со своими одногруппниками, однокурсниками.

Роман Головченко: «На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов»

В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать? -7

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Один из основных вопросов, который чаще всего возникает, – это как дальше будет развиваться институт общественных объединений, как будут развиваться общественные организации. БРСМ выступает с инициативой о создании Ассоциации молодежных общественных объединений, то есть модернизации действующего Белорусского комитета молодежных организаций, который сможет аккумулировать все общественные объединения на территории Беларуси и, главное, вовлечь в эту деятельность в том числе белорусов, проживающих за рубежом.

В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать? -10

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Часть инициатив мы уже передали в Совет Республики в профильные комиссии, они будут использованы при подготовке к Всебелорусскому народному собранию. На самом деле эти предложения живые, идут от жизни, поэтому для каждого молодого человека они имеют интерес – для каждого в своей сфере. Кто-то, к примеру, кто работает в сельском хозяйстве, предлагает новые формы выращивания тех или иных сельхозкультур.

На самом деле предложений очень много, они очень разные, но самое главное, что они носят определенное значение для разных категорий молодежи. Ту цель, которую мы ставили, – объединить активную молодежь, которая хочет развивать Беларусь, – мы ее достигли.

В Беларуси стартовала молодёжная диалоговая площадка. Какие вопросы там будут обсуждать? -13

Диалоговые площадки пройдут не только в областных центрах, но и в малых городах страны.

# Конституция # общество # Никита Левончук # Дмитрий Воронюк # Егор Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прокуратура на 9 ноября направила в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками
09 ноября 2020 16:46

Прокуратура на 9 ноября направила в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками

Утверждён график переноса рабочих дней на 2021 год. Как будем работать и отдыхать?
09 ноября 2020 16:44

Утверждён график переноса рабочих дней на 2021 год. Как будем работать и отдыхать?

Роман Головченко: «На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов»
09 ноября 2020 16:43

Роман Головченко: «На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения, различные взгляды на решение стоящих перед страной вопросов»