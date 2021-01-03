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До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси. Прогноз синоптиков на 4 января

03 января 2021 12:17
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Новости Беларуси. В ближайшие сутки в стране сохранится облачная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси. Прогноз синоптиков на 4 января-1

Во многих районах прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами туман, в ночные и утренние часы в некоторых районах слабый гололед. Температура воздуха днем – от 0 до +6°C.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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