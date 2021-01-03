До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси. Прогноз синоптиков на 4 января

Новости Беларуси. В ближайшие сутки в стране сохранится облачная погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих районах прогнозируют мокрый снег и дождь. Местами туман, в ночные и утренние часы в некоторых районах слабый гололед. Температура воздуха днем – от 0 до +6°C.

Читайте также:

«Зима в этом году ожидается достаточно мягкая». Климатолог рассказал о погоде на начало 2021 года

До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января

Какая погода ожидается в январе 2021 года? Прогноз климатолога