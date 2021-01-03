Данные Минздрава на 3 января. Третий день число заразившихся коронавирусом идёт на спад

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 3 января опубликовал актуальные данные по распространению коронавируса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.