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Данные Минздрава на 3 января. Третий день число заразившихся коронавирусом идёт на спад

03 января 2021 13:23
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси 3 января опубликовал актуальные данные по распространению коронавируса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные Минздрава на 3 января. Третий день число заразившихся коронавирусом идёт на спад-1

За прошедшие сутки зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписаны 1521 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз.

Данные Минздрава на 3 января. Третий день число заразившихся коронавирусом идёт на спад-4

Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 199 962 человека с положительным результатом теста на коронавирус, а выздоровели 182 630 пациентов. На территории страны с начала эпидемии проведено 4 042 784 тестов.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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