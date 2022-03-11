«Должны сохранять память о подвигах». Поезд исторической памяти отправится из Минска в Брест 12 марта

Новости Беларуси. Поезд исторической памяти уже завтра, 12 марта, с вокзала Минск-Пассажирский отправится Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальный проект приурочен к 105-летию белорусской милиции. Главная цель – почтить память белорусских силовиков в годы Великой Отечественной войны. О героизме наших предков и их последователей расскажет Карина Верховцева.

Белорусской милиции 105 лет. Дата особенная – отмечают ее в Год исторической памяти. Поэтому и проект, организованный силами правоохранителей, носит особый символизм. Чтобы почтить тех, кого не стало за время военного лихолетья, вместе соберутся силовики со всей страны. Причем самого разного ранга – от генералов до курсантов. Уже завтра они вместе со своими семьями, а это больше тысячи человек, станут пассажирами Поезда памяти. Состав отправится в Брест с железнодорожного вокзала столицы. На платформе разместится тематическая фотозона, выставка ретро- и современной техники.

Игорь Тумелевич, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:

Мы очень рады, что нам выпала честь поучаствовать в этом уникальном мероприятии, потому что мы должны сохранять память о подвигах сотрудников в Великой Отечественной войне и должно формироваться единое понимание о сохранении мира в государстве и защите своей Родины.

Антон Снопок, курсант Академии МВД Беларуси:

Именно Брестская крепость первой оказала сопротивление немецко-фашистским захватчикам, Брестская крепость является памятником стойкости и мужества белорусского народа. И я считаю это мероприятие особенно важным для меня. Я горжусь тем, что я явлюсь продолжателем милицейской династии, а два моих прадеда являются участниками Великой Отечественной войны.

Прибывших на железнодорожный вокзал Бреста встретит военная реконструкция первых дней обороны города. Здесь также состоится открытие мемориальной доски защитникам важного ж/д узла. Ведь именно сотрудники милиции вместе с военнослужащими обороняли вокзал, стаяли насмерть у стен легендарной брестской цитадели. К слову, в самом мемориальном комплексе пройдет митинг-реквием, а кульминацией дня станет памятный концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады.

Георгий Самсончик, заместитель начальника управления тылового обеспечения ДИН МВД:

Великая Отечественная война прошла практически через все наши семьи. И наша святая обязанность – сохранить и передать новому поколению всю правду о той жестокой войне 20 века, рассказать о мужестве и беззаветной преданности нашему Отечеству наших дедов, прадедов и рассказать о героическом подвиге нашего народа. Завтра мы отправляемся в город-герой Брест, чтобы почтить память наших дедов и прадедов.