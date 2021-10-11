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«Они знали, где смотреть, что смотреть, откуда постить». Андрей Муковозчик высказался о публикации «Комсомолки»

11 октября 2021 17:06
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Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».  

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
Я отойду от устава Белорусского союза журналистов и не буду его защищать, а буду осуждать. Потому что мы слышим жалкий лепет оправдания гражданина, извините, Сунгоркина. Поэтому они там говорят: «Вот, 3 минутки повисело». Да слушайте, оно почему 3 минутки повисело? Потому что это в шок и трепет привело все наши государственные патриотические Telegram-каналы, журналистов, все возмутились, все начали это показывать, писать. Они, конечно, трусливо все, что нагадили, быстренько убрали. Так бы и висело, и все было бы нормально.  

«Они знали, где смотреть, что смотреть, откуда постить». Андрей Муковозчик высказался о публикации «Комсомолки»-1

Андрей Муковозчик, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:  
Я добавлю, что за эти, как Сунгоркин говорит, 3, 5 или 7 минут – за это время перепост этой статьи успели сделать практически все заблокированные, якобы независимые сайты. Я уверен, что это не случайность.  

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Григорий Азаренок:  
После опубликования прошел всего час.  

Андрей Муковозчик:  
Что вы сидите и смотрите «Комсомолку», не отрываясь. Это было четко спланировано. По крайней мере, они знали, где смотреть, что смотреть, откуда постить. Вот и все.  

# Журналистика # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик # Владимир Сунгоркин

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