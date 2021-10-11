«Они знали, где смотреть, что смотреть, откуда постить». Андрей Муковозчик высказался о публикации «Комсомолки»

Новости Беларуси. Почему работу журналистов сейчас рассматривают под мощной лупой? Как ориентироваться в информационном потоке и что нужно знать о работе журналиста? Об этом эксперты развернули жаркую дискуссию в ток-шоу «По существу».

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Я отойду от устава Белорусского союза журналистов и не буду его защищать, а буду осуждать. Потому что мы слышим жалкий лепет оправдания гражданина, извините, Сунгоркина. Поэтому они там говорят: «Вот, 3 минутки повисело». Да слушайте, оно почему 3 минутки повисело? Потому что это в шок и трепет привело все наши государственные патриотические Telegram-каналы, журналистов, все возмутились, все начали это показывать, писать. Они, конечно, трусливо все, что нагадили, быстренько убрали. Так бы и висело, и все было бы нормально.