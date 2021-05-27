«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси

Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 27 мая в Бобруйске для лучших выпускников страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 2 тысячи человек, среди которых отличники учебы, победители творческих конкурсов и спортсмены, дружно и трогательно попрощались со школой. Некоторые получили памятные сувениры и подарки из рук министра образования.

Уже на следующей неделе ребят ожидает важный этап жизни – выпускные экзамены, но сегодня выпускники об этом не думают. После торжественной линейки финалом большого праздника станет дискотека в «Бобруйск-Арене».

Геннадий Штанов, выпускник – 2021:

Очень круто на самом деле участвовать в республиканском «Последнем звонке». Школа прошла отлично. Вообще не хотел бы на самом деле уходить, то есть все как-то стремятся уйти во взрослую жизнь. Мне в школе было очень хорошо.

Лолита Якутина, выпускница – 2021:

Я очень рада, конечно же, что закончилась школа, закончились горы домашки, олимпиады. Но мне очень жаль, что заканчивается определенный этап моей жизни.

Алексей Махтей, выпускник – 2021:

Смешанные чувства, потому что, с одной стороны, это все очень радостно, такое красочное мероприятие. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты заканчиваешь школу, что ты больше никогда в нее не вернешься – это навевает такие грустные мысли.