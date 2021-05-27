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«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси

27 мая 2021 18:37
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел 27 мая в Бобруйске для лучших выпускников страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси-1

Почти 2 тысячи человек, среди которых отличники учебы, победители творческих конкурсов и спортсмены, дружно и трогательно попрощались со школой. Некоторые получили памятные сувениры и подарки из рук министра образования.

«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси-4

Уже на следующей неделе ребят ожидает важный этап жизни – выпускные экзамены, но сегодня выпускники об этом не думают. После торжественной линейки финалом большого праздника станет дискотека в «Бобруйск-Арене».

«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси-7

Геннадий Штанов, выпускник – 2021:
Очень круто на самом деле участвовать в республиканском «Последнем звонке». Школа прошла отлично. Вообще не хотел бы на самом деле уходить, то есть все как-то стремятся уйти во взрослую жизнь. Мне в школе было очень хорошо.

«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси-10

Лолита Якутина, выпускница – 2021:
Я очень рада, конечно же, что закончилась школа, закончились горы домашки, олимпиады. Но мне очень жаль, что заканчивается определенный этап моей жизни.

«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси-13

Алексей Махтей, выпускник – 2021:
Смешанные чувства, потому что, с одной стороны, это все очень радостно, такое красочное мероприятие. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты заканчиваешь школу, что ты больше никогда в нее не вернешься – это навевает такие грустные мысли.

«Вообще не хотел бы на самом деле уходить». Вот что говорят о школе лучшие выпускники Беларуси-16

СТВ следит за праздником. Полную версию концерта в честь последнего звонка вы сможете увидеть в эфире на нашем канале 5 июня.

# Школы в Беларуси # общество # Геннадий Штанов # Лолита Якутина # Алексей Махтей # Игорь Карпенко # Фотофакт

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