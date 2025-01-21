Андрей Иванец: государство заботится о самых маленьких гражданах ещё до их рождения

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Начиная с самого рождения, наши самые маленькие белорусы находятся под пристальным вниманием наших медиков. У нас в обязательном порядке все женщины, которые находятся в соответствующем положении, должны пройти обследования, анализы достаточно серьезные. Это говорит о том, что государство заботится о наших самых маленьких гражданах еще до их рождения. Такая же картина наблюдается, и когда детки немного подрастают, приходит время идти в детский сад. Государство создает все необходимые условия, чтобы мамы и папы могли комфортно, с уверенностью отдавать в наши детские сады своих маленьких деток. Быть уверенными, что они находятся не просто в безопасности, а они будут там воспитаны. Государство на себя берет все затраты в этой связи.