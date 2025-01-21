«С каждым ребёнком в семье поселяется лучик счастья» – Костевич о программе пятилетки «Счастливая семья»

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Программа текущей пятилетки «Счастливая семья». Почему и непросто так? Потому, что у каждого свое счастье, свои критерии, свои индикаторы счастья. Но, наверное, каждый согласится, что основа и приоритет у каждого человека – это семья. Когда ты еще подросток, ребенок, для тебя важно, чтобы были мама и папа рядом, чтобы тебя любили, заботились. Когда каждый из нас вырастает, очень важно, чтобы рядом был любимый человек, на которого можно положиться, с которым можно поговорить. Но когда просто два любимых, этого тоже мало. Результатом по природе должны быть дети, потому что с каждым ребенком в семье поселяется еще один лучик счастья. Общаясь с многодетными семьями, у которых трое, пятеро, девять, десять, 13 деток, я каждый раз в этом убеждаюсь.