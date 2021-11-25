Андрей Иванец: целый ряд стран ведут холодную гибридную войну за главенство в мире. Для учёных это золотое время
Новости Беларуси. Гибридные войны, кибератаки и военные конфликты. Актуальные вызовы национальной безопасности и пути их решения обсудили 25 ноября на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодный форум по проблемам обеспечения нацбезопасности проходит в 9-й раз. Сверить часы и обсудить общую стратегию приехали представители порядка 10 стран и 5 международных организаций. Повестка достаточно обширная. К сожалению, изощренность угроз безопасности в мире с каждым годом лишь нарастает. На авансцену выходят киберпреступность, международный терроризм и нелегальная миграция. Однако вопреки глобальным призывам к гуманности, имеют место и военные угрозы. Беларусь как никто другой чувствует на себе милитаристическое давление прямо сегодня.
События на белорусско-польской границе и наращивание западными соседями воинского контингента – одна из обсуждаемых тем. Внимание участников форума приковывают беспрецедентные агрессивные шаги в сторону нашей страны. Эксперты уверены: поведение Польши в сложившемся гуманитарном кризисе диктуют и курируют чужие спецслужбы.
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Среди актуальных вопросов форума – апгрейд законодательной базы в области национальной безопасности, информационная защита и патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, акцент эксперты делают на укрепление технологического суверенитета. В условиях геополитической турбулентности и экономических санкций наши страны должны иметь собственные научные разработки и быть максимально независимыми от чужих технологий.
Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Сегодня мы видим то, что целый ряд крупных стран-гигантов, это Соединенные Штаты Америки, Китай, Европейский союз, фактически ведут холодную гибридную технологическую войну за главенство в этом мире. Для ученых это фактически золотое время, когда их разработки становятся значительно более востребованными. В этой связи, конечно, формирование наших отечественных программ по использованию тех наработок, которые сегодня имеются в Республике Беларусь, – они являются для нас фактически зеленым светом на этой улице внедрения наших отечественных разработок.
Савиных на форуме по проблемам обеспечения нацбезопасности: это мир неравенства, мы должны это четко понимать. Читайте здесь.
Институт национальной безопасности и КГБ Беларуси предложили экспертам пять дискуссионных тематических площадок. Участники обменялись опытом и договорились совместно повышать квалификацию специалистов. Кроме того, поднятые на конференции проблемы, мнения ученых и экспертов, а главное – пути их решения, могут быть полезны для подготовки новой редакции Концепции национальной безопасности Беларуси.