Политолог из России о кризисе на границе: типичная операция американской разведки, которая использует поляков

Новости Беларуси. Гибридные войны, кибератаки и военные конфликты. Актуальные вызовы национальной безопасности и пути их решения обсудили 25 ноября на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События на белорусско-польской границе и наращивание западными соседями воинского контингента – одна из обсуждаемых тем. Внимание участников форума приковывают беспрецедентные агрессивные шаги в сторону нашей страны. Эксперты уверены: поведение Польши в сложившемся гуманитарном кризисе диктуют и курируют чужие спецслужбы.