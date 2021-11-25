Политолог из России о кризисе на границе: типичная операция американской разведки, которая использует поляков

Новости Беларуси. Гибридные войны, кибератаки и военные конфликты. Актуальные вызовы национальной безопасности и пути их решения обсудили 25 ноября на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
События на белорусско-польской границе и наращивание западными соседями воинского контингента – одна из обсуждаемых тем. Внимание участников форума приковывают беспрецедентные агрессивные шаги в сторону нашей страны. Эксперты уверены: поведение Польши в сложившемся гуманитарном кризисе диктуют и курируют чужие спецслужбы.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия):
Это типичная операция американской разведки, которая использует поляков для работы под чужим флагом, есть такой термин. В этом отношении это обычная провокация, чтобы создать инцидент, который позволил бы обвинить Беларусь и ее руководство в проведении агрессивной политики. На эту провокацию белорусская сторона очень эффективно ответила. Здесь надо отметить работу на контрасте. Когда с польской стороны мигрантов били водометами, травили газом, с белорусской стороны их обеспечивали горячим питанием.
Вольфович: 5 учений проходят на территориях Польши и Латвии, более 14 тысяч человек. Достаточно, чтобы развязать конфликт. Читайте здесь.