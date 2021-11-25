Вольфович: 5 учений проходят на территориях Польши и Латвии, более 14 тысяч человек. Достаточно, чтобы развязать конфликт

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

То, что происходит на территориях сопредельных с Беларусью государств, не может не вызывать беспокойство. Это наращивание активности блока НАТО, увеличение количества учений. За истекший год мы насчитали более 50 крупных учений, прошедших на территории сопредельных государств, в том числе у границ Республики Беларусь. О чем это говорит? Сегодня проходят пять учений на территориях Польши и Латвии, группировка войск, которая в них задействована, превышает 14 тысяч человек. Много это или мало? Наверное, достаточно для того, чтобы развязать какой-то пограничный конфликт или спровоцировать сопредельную страну для принятия адекватных мер реагирования. Исходя из этого содержание в постоянной боевой готовности не только Вооруженных Сил, а вообще всех сил и средств системы национальной безопасности военной организации государства является важнейшим фактором. Наверное, поэтому эти вопросы находятся на постоянном контроле Президента нашей страны, главнокомандующего Вооруженными Силами. Важный вектор, который будет рассматриваться, в том числе на конференции – это военно-политический вектор любой страны. Для нас это Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, взаимодействие и сотрудничество с нашими стратегическими партнерами. Помимо Российской Федерации, это Китайская Народная Республика. Только сообща и вместе можно выработать комплекс мер, которые позволят реагировать на перечисленные мной угрозы.