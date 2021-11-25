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Марианна Кочубей: то, что Польша показала себя бесконечно лицемерным субъектом, это факт

25 ноября 2021 15:23
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Новости Беларуси. Гибридные войны, кибератаки и военные конфликты. Актуальные вызовы национальной безопасности и пути их решения обсудили 25 ноября на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

События на белорусско-польской границе и наращивание западными соседями воинского контингента – одна из обсуждаемых тем. Внимание участников форума приковывают беспрецедентные агрессивные шаги в сторону нашей страны. Эксперты уверены: поведение Польши в сложившемся гуманитарном кризисе диктуют и курируют чужие спецслужбы.  

Марианна Кочубей: то, что Польша показала себя бесконечно лицемерным субъектом, это факт-1

Марианна Кочубей, председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ:
Белорусская позиция в целом безукоризненна с правовой точки зрения, абсолютно безукоризненна. Ни одной нормы права нарушено не было, а то, что сопредельное государство показало себя бесконечно лицемерным субъектом, это факт. Послушайте, ведь не Беларусь бомбила территории тех государств, откуда пришли эти люди. Если Польша посылала свой контингент в НАТО, ну и примите эти 2 000 человек. Это было бы по божьей справедливости. А что касается тех решений, которые приняты Беларусью как государством в связи с этим инцидентом на границе, то очень большая человечность проявлена. С той стороны даже журналистов не пускают для освещения событий. Вот такая свобода слова – это к вопросу о лицемерии.

Вольфович: 5 учений проходят на территориях Польши и Латвии, более 14 тысяч человек. Достаточно, чтобы развязать конфликт. Читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Марианна Кочубей # Фотофакт

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