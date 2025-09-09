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Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы

09 сентября 2025 06:16
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Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке нового урожая сахарной свеклы. Корнеплоды доставляют из 13 районов Брестской и двух Гродненской области. Около 10 % сырья завод выращивает самостоятельно на арендованных полях. Это позволяет отследить агрономические регламенты и опробовать новые подходы – в частности, цифровизацию площадей и глубокий анализ данных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы-2

За сутки мощности завода позволяют переработать 10 тысяч тонн сахарной свеклы. До 70 % сырья поступает по железной дороге из свеклоприемных пунктов, которые находятся по всей области. Качество в этом году радует: сахаристость составляет 16,2 % – это выше, чем в прошлом году, а вес корнеплода больше на 50 граммов. Благоприятно сказались стабильные осадки в период роста и температурные колебания – на финише. Перед переработкой корнеплоды тщательно моют и загружают на свеклорезку. Кульминация процесса – диффузия – самый сложный технологический этап. Суммарно производство сахара занимает чуть меньше суток. 

Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы-4

Владислав Кузьмич, заместитель генерального директора – главный инженер Жабинковского сахарного завода:
Завод у нас очень современный, мы развиваемся с каждым годом. Автоматизация у нас очень серьезная. С одного компьютера можно управлять всем заводом. Участие человека минимальное, но как говорится без людей никуда. Самые важные участки контролирует человек – это управление диффузией, управление сатурацией, варка сахаров второго и третьего продукта.

На Жабинковском сахарном заводе планируют в этом сезоне переработать свыше 1,2 миллиона тонн сырья, а на выходе получить до 160 тысяч тонн сахара. Это позволит позаботиться не только об отечественных потребителях. Поставки в прошлом году шли в Монголию, Армению, Израиль и даже впервые на Кубу. 

Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы-6

Александр Познанский, генеральный директор Жабинковского сахарного завода:
Во время колебаний биржевых по цене мы поймали ту нишу, когда смогли предложить свой сахар по выгодной цене. На дату поставки клиент был не рад, потому что биржевые цены были уже внизу. Сделка была заключена, деньги поступили, сахар отгружен. Вошли в историю. С отгрузкой белого сахара на Кубу. Сегодня мы уже произвели из нового урожая свежий сахар. Поэтому без сахара мы не останемся. 

На заводе уже получили 700 тонн сахара из сырья нового урожая. Переработка в круглосуточном режиме продолжится до середины января, фасовка готового продукта – круглогодичная. В этом сезоне завод представит новинку – сахар с корицей и перцем – для кофейных гурманов. 

# Урожай # Александр Познанский # Предприятия Беларуси

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