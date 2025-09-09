Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке урожая сахарной свеклы

Вошли в сладкий сезон! Жабинковский сахарный завод приступил к переработке нового урожая сахарной свеклы. Корнеплоды доставляют из 13 районов Брестской и двух Гродненской области. Около 10 % сырья завод выращивает самостоятельно на арендованных полях. Это позволяет отследить агрономические регламенты и опробовать новые подходы – в частности, цифровизацию площадей и глубокий анализ данных, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки мощности завода позволяют переработать 10 тысяч тонн сахарной свеклы. До 70 % сырья поступает по железной дороге из свеклоприемных пунктов, которые находятся по всей области. Качество в этом году радует: сахаристость составляет 16,2 % – это выше, чем в прошлом году, а вес корнеплода больше на 50 граммов. Благоприятно сказались стабильные осадки в период роста и температурные колебания – на финише. Перед переработкой корнеплоды тщательно моют и загружают на свеклорезку. Кульминация процесса – диффузия – самый сложный технологический этап. Суммарно производство сахара занимает чуть меньше суток.

Владислав Кузьмич, заместитель генерального директора – главный инженер Жабинковского сахарного завода:

Завод у нас очень современный, мы развиваемся с каждым годом. Автоматизация у нас очень серьезная. С одного компьютера можно управлять всем заводом. Участие человека минимальное, но как говорится без людей никуда. Самые важные участки контролирует человек – это управление диффузией, управление сатурацией, варка сахаров второго и третьего продукта. На Жабинковском сахарном заводе планируют в этом сезоне переработать свыше 1,2 миллиона тонн сырья, а на выходе получить до 160 тысяч тонн сахара. Это позволит позаботиться не только об отечественных потребителях. Поставки в прошлом году шли в Монголию, Армению, Израиль и даже впервые на Кубу.