Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне

Однако власти отказываются идти на компромисс. Стачка, организованная железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом, продлится до 12 сентября. Станции метро будут открыты только с 8 утра до 18 вечера. Забастовка вызвала рост нагрузки на автобусные маршруты, на остановках огромные очереди.