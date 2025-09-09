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Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне

09 сентября 2025 06:30
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Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне. Работники метро добиваются сокращения нагрузки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне-2

Однако власти отказываются идти на компромисс. Стачка, организованная железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом, продлится до 12 сентября. Станции метро будут открыты только с 8 утра до 18 вечера. Забастовка вызвала рост нагрузки на автобусные маршруты, на остановках огромные очереди.

# Протесты # Великобритания

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