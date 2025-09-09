Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне. Работники метро добиваются сокращения нагрузки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Забастовка спровоцировала транспортный коллапс в Лондоне. Работники метро добиваются сокращения нагрузки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако власти отказываются идти на компромисс. Стачка, организованная железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом, продлится до 12 сентября. Станции метро будут открыты только с 8 утра до 18 вечера. Забастовка вызвала рост нагрузки на автобусные маршруты, на остановках огромные очереди.