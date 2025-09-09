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В Витебском районе спасатели помогли двум заблудившимся в лесу пожилым женщинам

09 сентября 2025 06:36
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Слаженная и оперативная работа специалистов МЧС завершилась благополучно. Их помощь понадобилась двум пожилым женщинам, которые заблудились в лесном массиве Витебского района. Сообщение на линию 101 поступило накануне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском районе спасатели помогли двум заблудившимся в лесу пожилым женщинам-2

На поиски пенсионерок незамедлительно выехали спасатели. Связь с потерявшимися поддерживали по телефону. Как рассказали сами женщины, за грибами они отравились рано утром, а спустя некоторое время поняли, что заблудились и, растерявшись, позвонили спасателям.

В Витебском районе спасатели помогли двум заблудившимся в лесу пожилым женщинам-4

– Как себя чувствуете? Скорая нужна? 

– Хорошо. Нет, нет. 

В Витебском районе спасатели помогли двум заблудившимся в лесу пожилым женщинам-6

Спасенная:
Знакомый лес. Повернули, не знаем где. Шли на трассу, на звуки машин. Оказывается, мы шли параллельно. И вышли очень далеко к мосту. А там излучена реки и нигде не пройти. И мы растирались и позвонили в службу спасения. Огромное им огромное спасибо. Они нашли нас. Они шли по такому бурелому.

Чуть больше часа понадобилось работникам МЧС, чтобы отыскать женщин. Медицинская помощь им не потребовалась. В разгар ягодно-грибного сезона спасатели призывают всех любителей лесных прогулок к особой бдительности и разумному поведению. Если заблудились – звоните по номеру 101.

# МЧС Беларуси # Грибы

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