Савиных на форуме по проблемам обеспечения нацбезопасности: это мир неравенства, мы должны это чётко понимать

Новости Беларуси. Гибридные войны, кибератаки и военные конфликты. Актуальные вызовы национальной безопасности и пути их решения обсудили 25 ноября на международной научно-практической конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это мир неравенства, и мы должны это четко понимать. На этом фоне процесс создания многополярного мира приобретает особый смысл и особое значение. Наша задача – сохранить национальные государства, сохранить базовые принципы народовластия. И я убежден, что в ходе работы научных секций эксперты сумеют очень детально обсудить не только то, что происходит, но и как противодействовать негативным тенденциям.

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