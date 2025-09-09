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Белорусам предложили обсудить проект указа о системе продажи билетов: что изменится?

09 сентября 2025 06:28
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На общественном обсуждении – проект указа. Белорусам предлагают высказать свое мнение о системе продажи билетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам предложили обсудить проект указа о системе продажи билетов: что изменится?-2

Создание единой государственной информационной платформы планируется с 1 мая 2027 года. Речь идет о реализации билетов на автомобильные перевозки в регулярном сообщении. Предполагается, что пассажиры смогут получать актуальную информацию о расписании, выбирать оптимальный маршрут, отслеживать движение автобусов, бронировать места и удаленно приобретать проездные документы. В свою очередь, перевозчикам реализация указа позволит исключить затраты на разработку собственного программного обеспечения для бронирования мест, гарантирует оперативное поступление средств от продажи билетов. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 18 сентября.

# Транспорт Беларуси # Общественный транспорт

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