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Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

14 февраля 2020 08:36
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Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес-1

Запущена мобильная версия детской интерактивной карты MapMinsk – путеводитель уже завоевал популярность у юной аудитории. Теперь белорусы могут до мельчайших подробностей рассмотреть родной дом и улицу, как на знаменитых навигаторах. Только это отечественный ресурс с улучшенным разрешением.

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес-4

В его основе информация с белорусского спутника, аэрофотосъемки как беспилотных, так и управляемых летательных аппаратов. Уже в марте площадку пополнит информация о неиспользуемом имуществе, о торгах и продажах. К слову, более 450 объектов можно купить за одну базовую величину.

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес-7

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес-9

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси:
За одну базовую величину такой вот механизм законодательно предусмотрен. Кстати, в прошлом году был усовершенствован – за базовую величину можно приобретать на большей территории, чем было до ноября 2019 года. Очень важно создать условия, чтобы эти объекты использовались, развивался или создавался бизнес, новые рабочие места.   

Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес-12

Впервые за последние полвека обновили границы регионов. Уже уточнен контур на карте Гродненской, Брестской и Минской областей. На очереди Витебская, Могилевская и Гомельская. В этом году от ведомства правительство ждет активных шагов в повышении экономической эффективности.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Кроме того, предстоит подготовка закона о госпредприятиях, а также глобальная работа над национальным атласом Беларуси.  

# It-технологии # общество # Андрей Гаев # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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