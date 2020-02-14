Андрей Гаев: Важно создать условия, чтобы объекты использовались, развивался или создавался бизнес

Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запущена мобильная версия детской интерактивной карты MapMinsk – путеводитель уже завоевал популярность у юной аудитории. Теперь белорусы могут до мельчайших подробностей рассмотреть родной дом и улицу, как на знаменитых навигаторах. Только это отечественный ресурс с улучшенным разрешением.

В его основе информация с белорусского спутника, аэрофотосъемки как беспилотных, так и управляемых летательных аппаратов. Уже в марте площадку пополнит информация о неиспользуемом имуществе, о торгах и продажах. К слову, более 450 объектов можно купить за одну базовую величину.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси: За одну базовую величину такой вот механизм законодательно предусмотрен. Кстати, в прошлом году был усовершенствован – за базовую величину можно приобретать на большей территории, чем было до ноября 2019 года. Очень важно создать условия, чтобы эти объекты использовались, развивался или создавался бизнес, новые рабочие места.

Впервые за последние полвека обновили границы регионов. Уже уточнен контур на карте Гродненской, Брестской и Минской областей. На очереди Витебская, Могилевская и Гомельская. В этом году от ведомства правительство ждет активных шагов в повышении экономической эффективности.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

Кроме того, предстоит подготовка закона о госпредприятиях, а также глобальная работа над национальным атласом Беларуси.