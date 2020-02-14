Прямой эфир

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

14 февраля 2020 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На работу на велосипеде зимой – это не просто призыв для любителей двухколесного транспорта, а международная акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции -1

Идея всемирной кампании – привлечь внимание к теме использования велосипеда в любое время. В Минске немало тех, кто пользуется этой возможностью практически круглый год. А 14 февраля таких энтузиастов будут угощать чаем, кофе и круассанами. А также предложат поучаствовать в викторине. 

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции -4

Желание поощрить зимних велосипедистов выразили уже несколько городских кафе. Инициатором акции выступило Минское велосипедное общество. 

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции -7

Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции -9

# Велосипед # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто и как может воспользоваться чеками «Жильё»
14 февраля 2020 06:47

Кто и как может воспользоваться чеками «Жильё»

14 февраля – в Берёзовке и Петрикове. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан
14 февраля 2020 06:44

14 февраля – в Берёзовке и Петрикове. Администрация Президента продолжает проводить выездные приемы граждан

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки
14 февраля 2020 06:28

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки