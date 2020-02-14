Зимой на велосипеде и на работу, и домой. Минчане принимают участие в международной акции

Новости Беларуси. На работу на велосипеде зимой – это не просто призыв для любителей двухколесного транспорта, а международная акция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея всемирной кампании – привлечь внимание к теме использования велосипеда в любое время. В Минске немало тех, кто пользуется этой возможностью практически круглый год. А 14 февраля таких энтузиастов будут угощать чаем, кофе и круассанами. А также предложат поучаствовать в викторине.