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Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки

14 февраля 2020 06:28
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Новости Беларуси. Собственный высокоточный навигатор по городам Беларуси и не только. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки в области земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь белорусы могут до мельчайших подробностей рассмотреть родной дом и улицу, как на знаменитых навигаторах. Только это отечественный ресурс с улучшенным разрешением. В его основе информация с белорусского спутника, аэрофотосъемки как беспилотных, так и управляемых летательных аппаратов. Впервые за последние полвека обновили границы регионов.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки-1

Уже уточнен контур на карте Гродненской, Брестской и Минской территорий. На очереди Витебская, Могилевская и Гомельская области. В 2020 году в ведомстве намерены заметно повысить экономическую эффективность.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки-4

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки-6

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В начале – это тема акционирования унитарных предприятий, отмена преимущественного права облисполкомов, запуск полноценный рынка акций. Второй большой блок – это работа с неплатежеспособными организациями, создание секторальной истории, которыми мы занимаемся последние 4 года.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки-9

В первую очередь – это агентство плохих долгов, допустим, в сельском хозяйстве. Сейчас поставлена задача, как их масштабировать на всю страну. Третья тема – это система корпоративного управления, владельческого надзора. Как выполнены те мероприятия, которые задумывались, какое качество этих новых набсоветов, за которыми закреплены в том числе высшие должностные лица.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки-12

Кроме того, предстоит разработка законопроекта о госпредприятиях, а также работа над национальным атласом Беларуси.

Высокоточный навигатор по городам Беларуси. В Госкомимуществе презентовали IT-новинки-15

# It-технологии # общество # Дмитрий Крутой # Фотофакт

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