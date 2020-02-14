В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день влюбленные обмениваются подарками, признаются в любви, часто звучат предложения выйти замуж. Фантазия людей, окрыленных любовью, – бесконечна.
Главный признак этого Дня святого Валентина – аншлаг в ЗАГСах. Например, больше всего торжественных церемоний пройдет во Фрунзенском районе столицы. Здесь вступят в брак 27 пар.
А вот в минском Дворце бракосочетаний сегодня отметят золотую свадьбу. К слову, влюбленным в этот день следует сильнее держаться друг за друга: в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда.