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В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

14 февраля 2020 07:25
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Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска -1

В этот день влюбленные обмениваются подарками, признаются в любви, часто звучат предложения выйти замуж. Фантазия людей, окрыленных любовью, – бесконечна.

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска -4

Главный признак этого Дня святого Валентина – аншлаг в ЗАГСах. Например, больше всего торжественных церемоний пройдет во Фрунзенском районе столицы. Здесь вступят в брак 27 пар. 

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска -7

А вот в минском Дворце бракосочетаний сегодня отметят золотую свадьбу. К слову, влюбленным в этот день следует сильнее держаться друг за друга: в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда.  

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска -10

В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска -12

# День святого Валентина # общество # Фотофакт

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