В День святого Валентина 27 пар вступят в брак во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. 14 февраля – один из самых романтичных праздников в году – День святого Валентина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день влюбленные обмениваются подарками, признаются в любви, часто звучат предложения выйти замуж. Фантазия людей, окрыленных любовью, – бесконечна.

Главный признак этого Дня святого Валентина – аншлаг в ЗАГСах. Например, больше всего торжественных церемоний пройдет во Фрунзенском районе столицы. Здесь вступят в брак 27 пар.