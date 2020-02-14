Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Новости Беларуси. В Беларуси установлена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ накануне подписал Президент. Медаль украсит композиция с изображением воина-победителя, партизана и женщины с букетом цветов.