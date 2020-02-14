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Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

14 февраля 2020 07:05
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Новости Беларуси. В Беларуси установлена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне-1

Соответствующий указ накануне подписал Президент. Медаль украсит композиция с изображением воина-победителя, партизана и женщины с букетом цветов.

Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне-4

Награда будет присуждаться ветеранам, бывшим узникам концлагерей, а также военнослужащим и гражданам, которые внесли значительный вклад в патриотическое воспитание и увековечение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Установлена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне-7

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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