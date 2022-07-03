«Плакали все». Самые яркие моменты акции «Поезд Памяти»

Новости Беларуси. Участники масштабного патриотического проекта «Поезд Памяти» прибыл в Минск ранним утром. Спешили на торжества в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибытие на минский железнодорожный вокзал символично. В день освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков из памятного путешествия возвращаются наследники победителей. Под стук колес и разговоры о прадедушках и прабабушках, прошедших фронтами Великой Отечественной, 100 десятиклассников из разных областей Беларуси и столько же из российских регионов прикоснулись к памяти и истории. Они побывали в 15 белорусских и российских городах, история которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной, в местах воинской славы, реконструкциях военных событий, пообщались с ветеранами, познакомились с культурными достопримечательностями, памятниками природы, известными спортивными объектами.

Патриотическая акция стартовала в Бресте в скорбную дату – в день начала Великой Отечественной войны. Ребята почтили память павших у стен Брестской крепости. В российской столице школьники встретились с одним из инициаторов проекта «Поезд Памяти», главой верхней палаты парламента России, Валентиной Матвиенко. Во Ржеве участники акции увидели воочию 25-метровую статую советского солдата, а в Северной российской столице взглянули сквозь годы на блокадный Ленинград. Было немало и других запоминающихся мест.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Впечатлил мемориальный комплекс «Красный Берег», где был детский концлагерь. Там равнодушных не было. Плакали все. Это тоже надо видеть, надо поклониться, отдать дань памяти. В целом ребята не собираются останавливаться на этом хотят развивать новые проекты в продолжение «Поезда Памяти». Последняя точка маршрута – Минск. Для участников проекта подготовили экскурсию по белорусской столице. Один из пунктов маршрута – мемориальный комплекс «Курган Славы».