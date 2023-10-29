«Это супер-суперэлита» – Лукашенко рассказал, как лучше использовать «президентский» картофель

Новости Беларуси. Если на полках не нашли того, что хотелось, Президент выращивает свое. Экологически чистое и порой экспериментальное, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это касается сельхозкультур вроде пшеницы, но и бульбой с личного подворья делится всегда, а еще дает советы, как лучше использовать этот ценный продукт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Некоторые говорят, мне Эйсмонт докладывала, кто говорит – есть буду, но некоторые говорят – а мы возьмем и посадим эту картошку. Это супер-супер-элита. Это как в Ленинграде, помните, блокада, люди умирали с голоду, а вот эти семена сохранили. Нам это не надо, у нас хватает для того, чтобы высадить картошку. Но это очень чистые и ценные клубни картофеля.