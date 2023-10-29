Прямой эфир

«Это супер-суперэлита» – Лукашенко рассказал, как лучше использовать «президентский» картофель

29 октября 2023 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если на полках не нашли того, что хотелось, Президент выращивает свое. Экологически чистое и порой экспериментальное, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это касается сельхозкультур вроде пшеницы, но и бульбой с личного подворья делится всегда, а еще дает советы, как лучше использовать этот ценный продукт.

«Это супер-суперэлита» – Лукашенко рассказал, как лучше использовать «президентский» картофель-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Некоторые говорят, мне Эйсмонт докладывала, кто говорит – есть буду, но некоторые говорят – а мы возьмем и посадим эту картошку. Это супер-супер-элита. Это как в Ленинграде, помните, блокада, люди умирали с голоду, а вот эти семена сохранили. Нам это не надо, у нас хватает для того, чтобы высадить картошку. Но это очень чистые и ценные клубни картофеля.

«Надо еще кому-то – говорите!» Лукашенко подарил журналистам пула свежий урожай картофеля.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я бы тоже очень хотел стать Президентом». Школьники о встрече с Лукашенко и впечатлениях от разговора
29 октября 2023 17:23

«Я бы тоже очень хотел стать Президентом». Школьники о встрече с Лукашенко и впечатлениях от разговора

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон
29 октября 2023 17:14

«Понял, что влюбился в небо» – выпускники авиафакультета поделились эмоциями от получения погон

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник
29 октября 2023 14:52

«Мы стараемся надежно и качественно защищать». Департамент охраны МВД отмечает профессиональный праздник