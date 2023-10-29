Фастфуд с белорусскими томатами даже зимой. Как в стране выращивают летние культуры круглый год?

Не учли в Европе, что Беларусь давно обеспечивает себя продуктами и с тем же Европейским союзом делится. Сложности были с овощами. Беларусь выращивала помидоры всего несколько месяцев в году. Не окученым оставался период с ноября по март. Но на неделе состоялась овощная премьера. Первую выборку зимнего урожая белорусских помидоров буквально завтра найдете в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Богданов: «Готовы предложить потребителям достойную, доступную цену на отечественное яблоко». Подробнее. Жители Замосточья с гордостью заявляют: в этом городке под Минском лето круглый год. Именно отсюда даже в холода в магазины поступает клубника. Тепличное хозяйство пошло на эксперимент несколько лет назад – получилось!

Михаил Михалев, генеральный директор предприятия по производству овощей:

Мы имеем стабильный урожай и сможем наши сети торговые, то есть наше население, обеспечить таким сладким продуктом. Эта зимняя клубничная теплица плодоносит до 9 месяцев в году, откуда получают до полутонны ягод. На досветке выращивают огурцы, салаты, теперь еще и помидоры в зимнюю пору.

Михаил Михалев:

В Беларуси не была распространена технология досветки, ею занимались ограничено. Потому что цена на электроэнергию не позволяла конечным продуктам себестоимостью конкурировать с зарубежными образцами. Мы впервые в Беларуси в промышленных масштабах в зимнее время уже, можно сказать, получили томат. Сегодня знаменательный день – первая выборка.

Евгений Устинович, директор обособленного структурного подразделения «Тепличное хозяйство»:

Этот сорт используется в гамбургерах. То есть сейчас белорусский фастфуд будет именно с нашим томатом. Есть уже заключенные договоры, контракты. Своему помидору и огурцу в межсезонье по приемлемой цене – быть! Утверждены льготные тарифы на электроэнергию и газ, что позволит избежать скачков цен на продукцию.