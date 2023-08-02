Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий

Новости Беларуси. Экспорт продукции предприятия «Интеграл» за первое полугодие 2023 года вырос на 40 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Производственную площадку посетила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Сейчас «Интеграл» реализует важный инвестиционный проект, направленный на развитие производства изделий на пластинах монокристаллического кремния диаметром 150–200 миллиметров. Проект реализуется в рамках дорожной карты, согласованной и подписанной с российскими партнерами.

Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:

Этот проект реализуется с непосредственным финансированием от российской стороны. В реализации проекта заинтересованы и российская сторона, и Республика Беларусь. По результатам проекта мы должны будем освоить в серийном производстве порядка 88 новых изделий, четырех принципиально новых технологических процесса.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Минск всегда инвестирует в данное предприятие через инновационный фонд. В этом году тоже предприятие зашло. И мы рассматриваем возможность поддержать снова в определенном развитии, чтобы увеличить объемы производства, нарастить.