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Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий

02 августа 2023 19:22
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Новости Беларуси. Экспорт продукции предприятия «Интеграл» за первое полугодие 2023 года вырос на 40 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий-1

Производственную площадку посетила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Сейчас «Интеграл» реализует важный инвестиционный проект, направленный на развитие производства изделий на пластинах монокристаллического кремния диаметром 150–200 миллиметров. Проект реализуется в рамках дорожной карты, согласованной и подписанной с российскими партнерами.

Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий-4

Андрей Буйневич, генеральный директор ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл»:
Этот проект реализуется с непосредственным финансированием от российской стороны. В реализации проекта заинтересованы и российская сторона, и Республика Беларусь. По результатам проекта мы должны будем освоить в серийном производстве порядка 88 новых изделий, четырех принципиально новых технологических процесса.

Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий-7

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Минск всегда инвестирует в данное предприятие через инновационный фонд. В этом году тоже предприятие зашло. И мы рассматриваем возможность поддержать снова в определенном развитии, чтобы увеличить объемы производства, нарастить.

Белорусский производитель микрочипов планирует освоить серийное производство 88 новых изделий-10

Также у предприятия налажены долгосрочные связи с такими развитыми в технологическом отношении странами, как Китай и Южная Корея, наращивается сотрудничество с Индией. Упор делается на освоение инновационной продукции, не имеющей мировых аналогов. В холдинге «Интеграл» задействовано около шести тысяч специалистов, многие высшей научной квалификации, работают кандидаты и доктора технических наук.

# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Буйневич # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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