«Соседи были хорошие». Побывали на малой родине 9-го президента Израиля в белорусском Вишнево

Новости Беларуси. Юбилей великого политика, талантливого руководителя и дипломата, лауреата Нобелевской премии мира отмечают в Беларуси 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девятый президент Израиля Шимон Перес родился и более 10 лет прожил в белорусской деревне Вишнево, что на Воложинщине. А воспоминания о своей родине и земляках пронес через всю жизнь. Подробнее Екатерина Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Деревня Вишнево. Именно здесь, на Воложинской земле, 100 лет назад родился Шимон Перес. Оригинальными остались на данный момент от отчего дома только фундамент и любимый политиком колодец. Кто знает, вдруг, отведав воду именно из этой студни, он понял свое предназначение в жизни.

Сын поколения, которое потеряло один свой мир, но построило другой… Так говорил о себе Семен Перский. Именно так будущего политика звали на белорусской земле. Воспоминания о соседстве с семьей великого человека по сей день хранят в памяти жители деревеньки Вишнево.

Виталия Пачиковская, жительница деревни Вишнево:

Жили они нормально, соседи были хорошие, общались со всеми. Тут было много израильских фабрик, заводов, везде все люди были хорошие. Но настало такое время, что они были вынуждены уехать. Потому что настала война, всех израильских жителей уничтожали.

Война разлучила и семью Перских. Семен и его родители эмигрировали в Палестину. Хоть будущему израильскому президенту пришлось проститься с малой родиной, он никогда не забывал свое место силы и приезжал, чтобы почтить память своего деда и двух тысяч евреев, убитых во время войны в организованном в Вишнево лагере смерти. Местные помнят каждый приезд Шимона Переса и создали музей в память о легендарном земляке.

Тереса Битель, педагог Вишневской детской школы искусств:

Шымон Перас прыязджаў у мястэчка Вішнева ў 1998 годзе і ў пачатку 2000-х гадоў. Што цікава, мая маці нават віталася з Шымонам Перасам, поціск мужчынскай рукі, цёплы. Ён аглядаў людзей, мабыць, сіліўся кагосьці пазнаць. Але, на жаль, час робіць сваю справу.

В день 100-летия со дня рождения девятого Президента Израиля, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса в деревне Вишнево открыли памятный знак. Идею установить монумент в честь известного земляка поддержали в посольстве Израиля в Беларуси, а также представители еврейской общественности, бизнес-сообщества и руководство региона.

Цви Миркин, временный поверенный в делах Израиля в Беларуси:

Для меня это место рождения одного из крупнейших израильских политиков, людей, которые наиболее сильно повлияли на развитие Израиля и на то, каким он сейчас является. Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

Этот человек необыкновенный, как и многие те, кто родился на воложинской земле (подробнее).