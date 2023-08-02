«Понимаем, что всё будет на высшем уровне». Российские гимнастки прилетели на II Игры стран СНГ

До начала II Игр стран СНГ остается три дня. Гости и участники соревнований прибывают в Минск. Сегодня встретили более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлебом и солью встречают сборную России по художественной гимнастике. Так встречают каждую делегацию в Национальном аэропорту. На этот раз дорогие гости, а это сборная России по художественной гимнастике, привезли звездный состав. Среди них чемпионка Европы Лала Крамаренко. Безусловно, она составит хорошую конкуренцию нашим ведущим грациям. А значит, ожидается яркая и бескомпромиссная борьба.

Лала Крамаренко, чемпионка Европы по художественной гимнастике:

Я очень рада приехать в Беларусь сейчас, потому что я долго действительно не выступала, восстанавливалась после травмы. Прежде всего я хочу получить эмоции, какие получала раньше. Наверное, вот этого больше всего хочется. Волнение присутствует всегда. С ним справляюсь, помогают тренеры, семья. Поэтому посмотрим, дай бог, чтобы все получилось.

Алина Макаренко, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике (Лондон-2012):

Беларусь всегда отличалась очень хорошей организацией. Мы понимаем, что все будет на высшем уровне, мы этого ждем. Мы счастливы, что наконец-то проходят такие соревнования, потому что мы сейчас находимся под санкциями. Для детей – это огромный праздник и для нас тоже. Мы просто счастливы, что мы тут. Для нас это, конечно, будет большой толчок, потому что очень давно не было таких соревнований.

Юлия Барсукова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастики (Сидней-2000):

Мы очень рады. Как бы нам всегда приятно приезжать в Беларусь, в Минск. Нам нравится любой турнир, который проводит Ирина Юрьевна. Тем более сейчас Игры стран СНГ как бы здесь – мы очень рады этому турниру, и с удовольствием сюда приехали. Долго готовились, поэтому ожидаем этого с нетерпением.