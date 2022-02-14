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С трансляцией в соцсетях. Школьники Минска организовали лыжный забег в поддержку белорусских олимпийцев

14 февраля 2022 15:27
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Новости Беларуси. Ученики столичных школ № 109 и 120 присоединились к акции «Разам з камандай!» Инициатором выступила инспекция по делам несовершеннолетних Заводского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

С трансляцией в соцсетях. Школьники Минска организовали лыжный забег в поддержку белорусских олимпийцев-1

Чтобы поддержать наших олимпийцев, школьники организовали лыжный забег. И даже придумали девиз: «Олимпийцев ждет успех – белорусы лучше всех!»  

С трансляцией в соцсетях. Школьники Минска организовали лыжный забег в поддержку белорусских олимпийцев-4

Импровизированная гонка транслировалась в социальных сетях. В ней приняли участие 40 человек. Дети пробежали около 5 километров. Основная цель – поддержать наших спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине и передать с родины позитив и хорошее настроение.  

# Зимняя Олимпиада # общество # Фотофакт

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