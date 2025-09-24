В Минск продолжают прибывать делегации стран СНГ для участия в обсуждении военного сотрудничества

Обсудить военное сотрудничество. В Беларусь продолжают прибывать военные делегации государств – участников Содружества Независимых Государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске они примут участие в заседании Комитета начальников штабов Вооруженных cил стран СНГ. Накануне, во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» участники ознакомились с трагическими страницами истории Беларуси, возложили цветы к Вечному огню, почтив память жертв немецко-фашистских захватчиков.

Предваряют заседание Комитета двусторонние переговоры. Так, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси и первый заместитель министра обороны Азербайджана обсудили текущее состояние военного сотрудничества наших стран и наметили пути его интенсификации в сферах, представляющих обоюдный интерес.